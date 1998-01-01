В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России

Провокационное заявление американского дипломата Джонатана Коэна о том, что Вашингтон намерен сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока власти Украины не получат под свой контроль Донбасс и Крымский полуостров, вызвало недоумение в Государственной думе, сообщает ФАН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал озвученные условия Коэном «демагогией» и подчеркнул, что американцы прекрасно понимают, что Крым никогда не будет украинским, и США санкции никогда не снимали и не будут снимать.

— Ничего не изменится, мы готовы к диалогу, взаимодействию, но не на условиях диктата собственных интересов (США — прим. ред.). Мы за многополярный мир, и никогда никто не будет диктовать России свои условия. РФ — великая страна и нация, которая может позволить себе вести независимую политику , — заключил парламентарий.

Алексей Чепа отметил, что ограничения против России действовали всегда, в том числе до Крыма, и будут продолжаться в дальнейшем, так как это типичный метод воздействия для американцев.

Ранее Пятый канал сообщал, что МИД РФ ответил на угрозы новых санкций со стороны США и ЕС. По словам постоянного представителя России в ООН, Москва уже не обращает внимания на подобные заявления.