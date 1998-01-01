Более 20 военных погибли при взрыве в Иране

Более 20 иранских военнослужащих погибли при взрыве, который устроили террористы-смертники. Боевики атаковали автобус Корпуса стражей исламской революции. Теракт произошел в среду, 13 февраля на юго-востоке страны.

По данным местных СМИ, также пострадали не менее 20 человек. Они были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Пока неизвестно, какая конкретно террористическая группировка совершила атаку. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что теракт в Афганистане унес жизни более 120 военных.