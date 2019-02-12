Ведущий программы «Кто против?» на канале «Россия 1» Сергей Михеев прогнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую, сообщает «Экономика сегодня».

Янина Соколовская во время эфира «отличилась» скандальным заявлением об одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года. Тогда в пожаре, устроенном националистами, погибли 48 человек. По мнению же Соколовской в поджоге якобы виновны «зашедшие из Приднестровья российские спецназовцы».

На протяжении всей программы Соколовская перебивала оппонентов, не давая высказаться, и переходила на личные оскорбления.

Журналистка Анна Шафран подвергла критике высказывания украинской журналистки о трагедии в Одессе, назвав их «запредельными по мерзости». В ответ Янина Соколовская призвала «смириться с фактами» и «лечить нервы».

В результате ведущий программы Сергей Михеев жестко осадил Соколовскую и потребовал покинуть студию.

— Потому что в стык говорить не надо — это раз. К оскорблениям в отношении своих оппонентов прибегать не надо — это два. Может, у вас на Украине это принято, а здесь нет. Идите отсюда. До свидания, вы свободны. Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот , — заявил телеведущий.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский телеведущий на канале «Россия 1» Евгений Попов выгнал украинского эксперта Максима Яли после непродолжительной перепалки. Инцидент произошел во время съемок программы «60 минут».