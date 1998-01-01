Балканский циклон показал всю мощь в российских столицах

, 2:02 Репортаж 4

Снегопад в Москве и гололед в Петербурге доставили множество неудобств горожанам. Однако для москвичей в этом есть свой плюс — мосэкомониторинг отчитался о снижении в воздухе загрязняющих веществ.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3606

В обеих российских столицах сегодня ощутили мощь Балканского циклона. В Петербурге оттепель сменилась резким похолоданием. Гололёд спровоцировал сотни ДТП. Страдают и пешеходы. Травмпункты переполнены. У большинства пациентов — переломы. А в Москве побит рекорд двадцатичетырехлетней давности. Столицу замело. Всего за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. И это еще не конец. Осадки прекратятся лишь к утру четверга говорят синоптики. Госавтоинспекция призвала водителей пересесть на общественный транспорт. На дороги вывели 10 тысяч единиц спецтехнкии, но коммунальщики не справляются. В Северном Бутове встали автобусы. Транспорт просто не смог тронутся с места. 

Борт авиакомпании ««Руслайн», например, должен был отправиться в Москву. Но в момент разгона воздушное судно занесло и он выехал за пределы взлетной полосы. Но проблемы со снегопадом не только в Воронеже, непогода обрушилась на всю центральную Россию.

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Сильный снегопад и резкие перепады температуры в Ярославле превратили пятиэтажку в буквальном смысле ледяной дворец. Коммунальщикам пришлось вручную ломать гигантскую сосульку.

В Брянской области сразу семь районов остались без света. Под тяжестью наледи — рухнули линии линии электропередачи. В самом районном центре свет есть. Но водителям на этом перекрестке приходиться полагаться на свою интуицию — замело светофор и какой разглядеть горит сейчас цвет почти не возможно.

В столице из-за снегопада объявили желтый уровень опастности. Утром на станции Царицыно электрички останавливались задолго до конечной станции. Испытание стихией не выдержал поезд. Людям приходится идти пешком, кто-то в надежде не опоздать переходит на бег. Вереница пассажиров стала длиннее железнодорожные составы.

Но тем кто выехал на работу на личном авто — не легче. Город сковали пробки. Водители горько шутят — пешком дойти можно гораздо быстрее.

Но некоторым жителям столичных районов не до смеха. Водители автобусов попытались выехать на линию — но тут же встали у обочины. Так что у горожан, в какой-то момент пеший шаг был единственным способом перемещения.

В столичных аэропортах отменяют и задерживают десятки рейсов. Авиаперевозчики ссылаются на плохие метеоусловия. Многие пассажиры узнают об этом уже в аэропорту. Одним приходится возвращаться домой другим часами ждать чистое небо. Больше всего отмененых рейсов у «Аэрофлота». Изменением в расписании полетов уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

Но погодные условия действительно не простые говорят в Гидрометцентре. Но есть и хорошие новости: ветер и мокрый снег очистили московский воздух. Специалисты мосэкомониторинга говорят сегодня количество загрязняющих вещест гораздо меньше чем обычно. Поэтому жителям столицы советуют пользоваться моментом и дышать глубже.

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