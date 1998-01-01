Семен Слепаков рассказал о состоянии своего здоровья

Шоумен и продюсер Семен Слепаков рассказал в Instagram о своем здоровье — ранее в СМИ появилась информация о том, что он был госпитализирован в оду из московских больниц из-за проблем с сердцем.

— Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля, — успокоил неравнодушных Слепаков.

Пользователи сети поверили Семену, но на всякий случай продолжили желать артисту здоровья.

— Берегите себя! От плохих эмоций, людей и негативных мыслей. Одевайтесь тепло. И будет все хорошо. Как беречь? У Вас же есть гитара! Желаю здоровья!

— Не болейте и Вы, Семен! Ну, и отлично, а то я уж запереживал.

Ранее Пятый канал рассказывал об астрологическом прогнозе от Слепакова.