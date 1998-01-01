Семен Слепаков рассказал о состоянии своего здоровья

Шоумен и продюсер Семен Слепаков рассказал в Instagram о своем здоровье — ранее в СМИ появилась информация о том, что он был госпитализирован в оду из московских больниц из-за проблем с сердцем.
Пользователи сети поверили Семену, но на всякий случай продолжили желать артисту здоровья.
— Берегите себя! От плохих эмоций, людей и негативных мыслей. Одевайтесь тепло. И будет все хорошо. Как беречь? У Вас же есть гитара! Желаю здоровья!
— Не болейте и Вы, Семен! Ну, и отлично, а то я уж запереживал.
Ранее Пятый канал рассказывал об астрологическом прогнозе от Слепакова.