«Безумные и бездумные»: Сенатор Косачев о новом пакете санкций США

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал проект новых, более жестких санкций против России, который внесли на рассмотрение в Сенат США. Слова парламентария передает Интерфакс.

13 февраля пятеро американских сенаторов: республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин, — представили проект новых ограничительных мер в отношении России. Очередные санкции касаются энергетического и судостроительного секторов российской экономики, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к аресту украинских моряков. Также предусмотрены ограничения касательно кибернетической сферы и российских банков.

Сенатор Константин Косачев увидел в инициативе американских законодателей попытку скрыть собственные проблемы, огромный госдолг и вмешательства в дела других стран.

— Кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Отсюда безумные и бездумные санкции, — объяснил Косачев.

Также парламентарий раскритиковал обоснования американских сенаторов: среди прочего в причинах новых санкций указаны якобы присутствовавшие вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По словам депутата, в деле о вмешательстве в выборы в других странах Америка превосходит любое государство.

— В период с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в избирательный процесс других стран, к тому же в эту цифру не входят операции по свержению режимов и военные перевороты, которые происходили в странах после избрания неугодных Штатам кандидатов, — рассказал Косачев.

Также член Совета Федерации подчеркнул, что США проводят кибератаки на российскую инфраструктуру и манипулируют Украиной с целью антироссийских провокаций.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий Сергея Лаврова по поводу антироссийских санкций со стороны ЕС.