США и Евросоюз готовят очередной пакет санкций против России, который может вступить в силу в конце марта. Ограничения в этот раз связали с ноябрьским ЧП в Керченском проливе. Тогда украинские корабли устроили провокацию, нарушив российскую границу, а Запад во всем обвинил нашу страну. Глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал недружественные планы партнеров.

— Эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Европейского Союза. Печально. Но мы открыты для диалога, но будем исходить из того, что нам нельзя зависеть от людей, которые так поступают, в том числе со своими обязательствами в отношении урегулирования украинского кризиса в феврале 2014 года, — отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва будет и дальше налаживать торговые связи с адекватными западными партнерами.

Что касается США, то их санкционная политика только усугубляет нынешнюю ситуацию во всем мире. Взять хотя бы Венесуэлу. В Совбез ООН внесена американская резолюция с призывом к проведению в этой стране президентских выборов. Наш постпред Василий Небензя назвал ее «крайне неудачной попыткой вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства». Трамп слишком занят делами других стран, а в Штатах установил антирекорд. Госдолг страны увеличился до невиданных размеров — свыше 22 триллионов долларов. Эта сумма в пять раз превышает бюджет США за текущий год. Финансисты предупреждают: крах американской экономики может наступить в любой момент.

Как ранее сообщал Пятый канал, во вторник, 12 февраля, Сергей Лавров в ходе телефонного разговора предупредил Госсекретаря США Майкла Помпео о последствиях, которые могут наступить после введения новых антироссийских санкций.