Принц Гарри расстался с Меган Маркл в День всех влюбленных

Даже принцессы могут остаться в одиночестве День святого Валентина. Супруг беременной герцогини Сассекской принц Гарри вынужден по долгу службы покинуть свою вторую половинку и отправиться в Норвегию, в военный тренировочный лагерь.

В этому году герцог и герцогиня Сассекские проведут День святого Валентина врозь. 14 февраля принц Гарри покинет Меган Маркл для исполнения королевских обязанностей. Поездка приурочена к 50-летию со дня начала учений Exercise Clockwork, которые ежегодно участвуют ВМФ и ВВС.

— 14 февраля герцог Сассекский встретится с военнослужащими, которые живут и тренируются на базе в Норвегии. Он посмотрит на оборудование, которое они используют для подготовки, а также поговорит с летным экипажем и инженерами, — цитируют сообщение пресс-службы Кенсингтонского дворца Дни.ру.

Меган Маркл очень трепетно относится к празднику всех влюбленных, о чем неоднократно давала понять в своих интервью. Не исключено, что принц успеет вернуться домой к ужину.

Кстати принц Уильям и Кейт Мидлтон год назад также были вынуждены разлучиться в День святого Валентина. Герцогиня в тот день должна была присутствовать на базе королевских ВВС в Кембриджшире. Она встречалась с кадетами, покровительницей которых является с 2016 года. О сегодняшних планах планах герцога и герцогини Кембриджских пока не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал о причинах плохих отношений Меган Маркл и Кейт Мидлтон, которые изложила в своей книге британская писательница Кэти Николл.