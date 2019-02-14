Видео: Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»

Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке». Полузащитник «Краснодара» принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.

Каждая команда состояла из пяти полевых игроков и вратаря. Одна пятерка играла в оранжевых манишках, другая — в зеленых. Матч проходил на специальном плацу, который не стали вычищать от снега, а разметку нанесли красной краской. Мамаев провел по одному тайму (20 минут) за каждую из сторон и забил семь мячей. Общий счет 8:7. Сотрудники ФСИН в футбол не играли.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

— Игра продолжается, — написала супруга Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Игра продолжается ❤️ Публикация от Аlana🏝 (@alana_mamaeva) 14 Фев 2019 в 3:28 PST

Нападающий Александр Кокорин отказался играть в футбол из-за перенесенной операции после разрыва крестообразных связок.

Ранее Пятый канал рассказывал о продлении ареста фигурантов резонансного дела о драке и хулиганстве в Москве, среди них — футболисты Кокорин и Мамаев.