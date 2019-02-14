Видео: Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»

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Полузащитник «Краснодара» принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.

Фото, видео: © Сергей Бобылев/ТАСС, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 207

Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке». Полузащитник «Краснодара» принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.

Каждая команда состояла из пяти полевых игроков и вратаря. Одна пятерка играла в оранжевых манишках, другая — в зеленых. Матч проходил на специальном плацу, который не стали вычищать от снега, а разметку нанесли красной краской. Мамаев провел по одному тайму (20 минут) за каждую из сторон и забил семь мячей. Общий счет 8:7. Сотрудники ФСИН в футбол не играли.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

— Игра продолжается, — написала супруга Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Игра продолжается ❤️

Публикация от Аlana🏝 (@alana_mamaeva)

Нападающий Александр Кокорин отказался играть в футбол из-за перенесенной операции после разрыва крестообразных связок.

Ранее Пятый канал рассказывал о продлении ареста фигурантов резонансного дела о драке и хулиганстве в Москве, среди них — футболисты Кокорин и Мамаев.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 207
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