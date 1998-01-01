Кокорин не смотрел футбол в «Бутырке», но болел за Мамаева

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Нападающий «Зенита» не участвовал в матче в московском СИЗО из-за перенесенной операции на колене.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 209

Александр Кокорин не смотрел футбольный матч между арестантами «Бутырки» с участием Павла Мамаева, но болел за товарища.

Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Он навестил футболиста «Зенита» перед игрой. Кокорин отказался от игры из-за перенесенной операции на крестообразных связках, а смотреть за игрой ему не позволил режим.

Матч сборных арестантов «Бутырки» прошел на заснеженном плацу, на который нанесли разметку и поставили мини-футбольные ворота. Каждая команда состояла из пяти полевых игроков и вратаря.

Футболист «Краснодара» сыграл за каждую из сторон по одному тайму (20 минут) и забил семь мячей — три в первом и четыре во втором. Встреча закончилась со счетом 8:7 (5:1). После игры Мамаев заявил о «незабываемые ощущениях».

Ранее Пятый канал рассказывал, как супруга Павла Мамаева Алана прокомментировала игру в «Бутырке».

Тема:
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