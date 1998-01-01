Василий Лановой успел на встречу с ростовчанами, несмотря на инцидент с «Победой»

Народный артист СССР Василий Лановой все-таки успел на творческую встречу с жителями Ростова-на-Дону и собрал полный зал, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Донского государственного технического университета Павла Герасина.

— В день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков заслуженный деятель искусства прочел стихи, исполнил песни военных лет и поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Концертный зал был переполнен , — рассказал собеседник агентства.

Сам Василий Лановой подтвердил журналистам, что у него возникли проблемы в аэропорту вылета из-за кофра, который «авиакомпания считает чемоданом». Пока шло разбирательство, посадка на борт была закончена. Актер вылетел в Ростов-на-Дону через час следующим рейсом.

Ранее Пятый канал сообщал, что лоукостер «Победа» прокомментировал инцидент с актером Василием Лановым.