Множество судеб будет спасено сегодня, 14 февраля. День святого Валентина — еще один день, на котором свет у влюбленных сходится клином. В романтический праздник огромное количество пар торопится сыграть свадьбу. Или сыграть в свадьбу. В Санкт-Петербурге появилась такая услуга — брак на сутки, когда можно примерить на себя роль мужа или жены без дальнейших обязательств.
Много ли нашлось желающих, посмотрела корреспондент Пятого канала Елена Норкунайте.
Так гарантирует ли свадьба в День Влюбленных крепкий брак? Пятый канал изучил опыт мировых знаменитостей.
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун и ее избранник — журналист Фил Бронштейн. Красивая свадьба 14 февраля 1998 года. Через пять лет брак распался.
Бенедикт Камбербэтч тоже оказался романтиком. Его паре с театральным режиссером Софи Хантер дата помогла. Поженились 14 февраля 2015 года. Семья до сих пор вместе и воспитывает двоих детей и, по слухам ждут третьего.
А вот российский опыт. Актер Дмитрий Дюжев и его избранница Татьяна Зайцева, сотрудница нефтяной компании. Поженившись в День всех влюбленных, они уже 11 лет неразлучны. И судя по отзывам светских фотографов, ведут себя, как в медовый месяц. В общем, хороших примеров больше.