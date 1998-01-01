Администрация Вконтакет прокомментировала ситуацию со сбоем, возникшем из-за атаки хакеров в четверг, 14 февраля, на популярную социальную сеть.

— Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны, — приводят «Известия» сообщение администрации сети.

Накануне, 14 февраля пользователи Вконтакте обнаружили сбой работы работы соцсети -в результате хакерского вмешательства на страницах сотен пользователей и групповых пабликов появилась одинаковая фейковая новость. Как только администратор группы переходил по ссылке, размещенной в спам-сообщении, пост с фейковой новостью появляется и в его сообществе.

Как рассказали Вконтатке, специалисты проведут продуктовые обновления, чтобы такие ситуации в будущем не могли произойти. А также администрация сети извинилась перед посетителями.

— Мы приносим извинения пользователям, столкнувшимся с возможными неудобствами из-за данного инцидента и благодарим всех, кто поддержал нас, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал рассказывал о сбое в популярной российской социальной сети.