Неожиданное открытие сделали археологи из Петербурга — знаменитый древний замок Выборга оказался больше, чем кажется. Во время масштабной реконструкции реставраторы обнаружили целую сеть секретных ходов.

Один из них — подземное укрытие величиной с небольшую квартиру. Много веков назад оно было либо пороховым складом, либо укреплением для ведения наземного боя. Все это еще только предстоит изучить ученым. Тайну подземелий пытался разгадать корреспондент Андрей Захаров.

Ранее Пятый канал рассказывал об истории Константиновского дворца под Петербургом.