Выборгский замок вновь не на шутку озадачил ученых — видео

, 9:10 Эфирная новость 56

Реставраторы обнаружили несколько секретных ходов внутри замка во время плановых ремонтных работ.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Неожиданное открытие сделали археологи из Петербурга — знаменитый древний замок Выборга оказался больше, чем кажется. Во время масштабной реконструкции реставраторы обнаружили целую сеть секретных ходов.

Один из них — подземное укрытие величиной с небольшую квартиру. Много веков назад оно было либо пороховым складом, либо укреплением для ведения наземного боя. Все это еще только предстоит изучить ученым. Тайну подземелий пытался разгадать корреспондент Андрей Захаров.

Ранее Пятый канал рассказывал об истории Константиновского дворца под Петербургом.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:24
Видео: У российских школьников появится «культурный норматив»
10:09
Россияне вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет
9:56
«Буду петь под фонограмму»: Потерявшая голос Серябкина продолжает выступать
9:42
Экс-генерал НАТО обвинил США в предательстве
9:33
США встали на защиту депортированного из Украины епископа Гедеона
9:29
«Все, я гей»: Виторган шокировал поклонников неожиданным заявлением
9:16
Япония может отменить визы для туристов из России
9:10
Выборгский замок вновь не на шутку озадачил ученых — видео
9:10
Военные направляются на Новую Землю, чтобы помочь с надоедливыми медведями
8:51
Матвиенко: Событиям в Афганистане правильную оценку даст история
8:37
Юрий Башмет открыл фестиваль искусств в Сочи — видео
8:25
Как звезды провели День всех влюбленных
8:17
Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке
8:11
Трамп объявит режим ЧП в США после подписания госбюджета — видео
7:56
В Раде рассказали о катастрофических последствиях победы Порошенко на выборах
7:21
Видео: Почему во дворце графа Строганова нет портрета его первой жены
7:09
Лайфхак: Как фотоаппарат и банковская карта помогут почистить клавиатуру
7:01
Ради чего Владимир Машков покидает кино? — интервью с артистом
6:45
Маленький Ваня Фокин вернулся домой
6:17
Легендарный БДТ празднует столетний юбилей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы о животных»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама