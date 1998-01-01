Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке

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Специалисты заявляют об опасности схода больших снежных масс со склонов вулканов и сопок.

Фото: www.globallookpress.com

Камчатский противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности в ближайшие выходные. Риск схода лавин наблюдается горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, высокая вероятность схода больших снежных масс существует в Кроноцком заповеднике.

В региональном управлении МЧС предостерегают туристов, спортсменов и охотников от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Местных жителей также просят следить за местонахождением своих детей. На официальном портале ведомства уже появилась памятка, как действовать в случае схода лавин.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч.

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