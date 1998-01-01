США встали на защиту депортированного из Украины епископа Гедеона

, 9:33 Эксклюзивное интервью 58

Конгрессмены будут помогать священнослужителю вернуться в Незалежную, где его собираются лишить гражданства.

Фото, видео: Пятый канал

Американские конгрессмены встали на защиту епископа канонической Украинской православной церкви Гедеона, который накануне был депортирован из Незалежной в США. Представители американской власти будут помогать священнослужителю вернуться на Украину. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал сам Гедеон.

— Конгрессменов много собралось, которые звонили мне в аэропорт, когда я еще был в «Борисполе». Говорили, что прилетайте к нам в Вашингтон, и мы сделаем соответствующее заявление, будем принимать меры. Конкретно по президенту Порошенко и конкретно по тем людям, которые вас депортировали. Вот такой ответ. Будем над этим работать и доносить правду людям, — рассказал он.

Также епископ подтвердил, что до этого действительно приезжал в США по приглашению конгрессменов и на одной из официальной встреч пожаловался на внутриполитическую политику Незалежной.

— Написал обращение, что на Украине нарушаются права человека. Свобода совести, свобода печати и вообще свобода исповедовать свою веру. Эти все права нарушаются. Перед вами стоит человек, с которым это все и случилось, — заявил священнослужитель.

По словам Гедеона, он по-прежнему собирается вернуться на Украину. Однако, когда это произойдет, сказать пока сложно. Кроме американских конгрессменов, за епископа вступился и Митрополит Киевский Онуфрий. Пока же священнослужитель находится в Сан-Франциско.

— Юристы будут отстаивать мою позицию для того, чтобы вернули меня на Украину, — подчеркнул Гедеон.

Ранее Пятый канал сообщал, что епископ Гедеон был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» 14 февраля. Сначала его отправили на допрос в полицию, а затем выслали в Америку. В Киеве считают, что священнослужитель активно занимается антиукраинской пропагандой, за что должен быть лишен гражданства.

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