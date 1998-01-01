«Буду петь под фонограмму»: Потерявшая голос Серябкина продолжает выступать

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Экс-солистка группы SEREBRO рассказала подписчикам о своих проблемах со здоровьем.

Фото, видео: Instagram @serebro_official

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина записала видеообращение к подписчикам, где рассказала о своих проблемах со здоровьем. Девушка призналась, что потеряла голос и теперь не может даже говорить. Однако для певицы это не повод отменять концерты. Ни высокая температура, ни больное горло не заставят артистку лежать дома. Несмотря на свое плохое самочувствие, девушка вышла на сцену в День всех влюбленных и порадовала своих поклонников. Правда петь пришлось под фонограмму — об этом Серябкина честно рассказала своим фанатам.

Завтра мне нужно выходить на сцену. И я не хочу вас обманывать — я буду вынуждена петь под фонограмму. Я не хочу и не могу отменить выступление, потому что знаю, что вы меня ждете. Давайте просто офигенно проведем время и потанцуем завтра. Мне нужно время, чтобы восстановиться, и тогда уже буду разрывать по полной. Обещаю! И я очень-очень жду вас, — написала звезда.

Подписчики тут же отреагировали на видеообращение любимицы. Они пожелали солистке скорейшего выздоровления и поблагодарили за откровенность.

— Лелька, здоровья тебе богатырского! Выздоравливай скорее! Ты супер!

— Один раз можно и под фонограмму спеть, ты и так замечательно поешь!

— Поправляйся, все будет хорошо! Не переживай, голос твой поправится! — писали пользователи.

Ранее Пятый канал рассказал, что Ольга Серябкина впервые выступила как сольная певица под псевдонимом Molly.

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