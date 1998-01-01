Видео: Уголовное дело возбудили после массовой драки со стрельбой в Москве

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после массовой драки со стрельбой, произошедшей в ночь на пятницу в кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице Москвы. По горячим следам были задержаны 18 человек, их проверяют на причастность к побоищу.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что единственный пострадавший покинул больницу после оказания медицинской помощи. Информация о других раненых участниках массового побоища не подтверждается.

Полиция разыскивает подозреваемых, которые устроили стрельбу и разгромили припаркованные автомобили.

Ранее Пятый канал рассказывал о причинах межнационального конфликта в кафе в московском районе Печатники.