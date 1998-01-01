Владимир Путин поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова со 100-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил сотрудников театра за работу и подчеркнул, что непреходящая популярность и востребованность театра — целиком их заслуга.

— Радуя публику интересным, содержательным репертуаром, он (театр — прим.ред.) открыт для смелых художественных идей и замыслов, всегда созвучен времени и верен своим творческим принципам. Убежден, что главный секрет такой непреходящей популярности и востребованности — вдохновенный, подвижнический труд не одного поколения талантливых актеров и режиссеров, их искренняя преданность любимому делу , — говорится в тексте.

Владимир Путин отдельно выделил роль Георгия Товстоногова в становлении театра. Режиссер руководил БДТ последние 33 года своей жизни.

— И конечно, огромную роль в создании и становлении легендарного БДТ сыграл великий Георгий Александрович Товстоногов. Именно он задал высочайшую планку профессионального мастерства, заложил традиции беззаветного служения родной сцене, которые сегодня продолжает ваш коллектив , — написано в поздравлении.

Российский лидер пожелал театру дальнейших творческих свершений и зрительских аплодисментов. Он надеется, что в истории БДТ будет еще много громких имен.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником.