Владимир Путин поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного академического Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова со 100-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил сотрудников театра за работу и подчеркнул, что непреходящая популярность и востребованность театра — целиком их заслуга.
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Владимир Путин отдельно выделил роль Георгия Товстоногова в становлении театра. Режиссер руководил БДТ последние 33 года своей жизни.
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Российский лидер пожелал театру дальнейших творческих свершений и зрительских аплодисментов. Он надеется, что в истории БДТ будет еще много громких имен.
Ранее Пятый канал сообщал, что Путин поздравил дипломатов и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником.