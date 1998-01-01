Виктор Сиднев не будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?»

Генеральный директор «Игра ТВ» Наталья Стеценко, сообщила радиостанции Говорит Москва, что Виктор Сиднев не будет отстранен от участия в передаче «Что? Где? Когда?». По словам Стеценко, компания детально разобралась в инциденте с Александром Друзем и Ильей Бером и не нашла причин исключать Сиднева из числа участников передачи «Что? Где? Когда?».

Напомним, 12 февраля Илья Бер, редактор «Кто хочет стать миллионером?» рассказал, что знаток Александр Друзь якобы предложил ему сделку — ответы на вопросы в передаче, в обмен на часть от трехмиллионного выигрыша. Александр Друзь должен был участвовать в ноябрьском эфире интеллектуального шоу вместе с Виктором Сидневым, который также является знатоком.

Бер заявил, что он специально предоставил знатоку ответы на вопросы, чтобы уличить в мошенничестве. В последний момент пять последних вопросов поменяли и Друзь с Сидневым заработали только 200 тысяч рублей. В доказательство своих слов Илья Бер приложил аудиозапись, на которой якобы общается со знатоком.

После проверки предоставленной информации было решено отстранить Бера и Друзя от участия в «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?». Хотя Виктора Сиднева отстранение не коснулось, его участие в играх элитарного клуба может прекратиться по собственному желанию.

— Виктор еще в процессе рассмотрения вопроса сообщил, что в случае отстранения Друзя, он тоже играть не будет, — рассказала Стеценко.

«Игра ТВ» — частная российская телекомпания, которая занимается производством различных телепрограмм, в том числе «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг».

Ранее Пятый канал публиковал комментарий Анатолия Вассермана по поводу отстранения Друзя.