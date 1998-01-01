Алена Водонаева пообещала отомстить Айзе Анохиной за предательство

Модель и телеведущая Алена Водонаева грозится отомстить бьюти-блогеру, которая была замужем за рэпером Гуфом, Айзе Анохиной за предательство. Это заявление знаменитость сделала на одном из шоу, сообщают «Актуальные новости».

Как рассказала Водонаева, она дружила несколько лет с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной и бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. Общение прекратилось в 2016 году, когда Бородина обвинила Водонаеву в продаже информации о ее второй беременности журналистам.

Через несколько лет модель призналась, что подробности о личной жизни подруги узнала от знакомой. Эту историю Алена рассказала еще одной приятельнице — Айзе Анохиной, которая вырвала слова из контекста и передала Ксении Бородиной.

Водонаева отнеслась к попытке Анохиной «подставить» ее достаточно болезненно, поскольку искренне любила подругу. Бородина же вовсе оказалась в этой истории «разменной монетой». После произошедшего Алена не общается ни с той, ни с другой.

Алена Водонаева грозится отомстить Айзе Анохиной за предательство, но только в подходящий момент. По словам модели, месть — блюдо, которое следует подавать холодным. При этом Водонаева не исключает, что возможно, и простит свою бывшую подругу.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева, одна воспитывающая восьмилетнего сына, призналась, что устала быть «мамой и папой для ребенка».