Не мытьем, так катаньем: Трамп построит стену с Мексикой за счет наркоманов

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, в силу которого он получит из казны восемь миллиардов долларов и направит их на возведение стены, обещанной еще в ходе своей предвыборной кампании.

Примечательно, что эта сумма будет изъята из бюджета Пентагона, рассчитанного на военное строительство, а также борьбу с наркоманией.

Ранее Трамп настаивал на выделении 5,7 миллиарда долларов, но после отказа Конгресса США, не стал подписывать бюджет, в котором было заложено 1,4 миллиарда долларов на эти цели.

Как сообщал Пятый канал, Трамп намеревался ввести режим ЧП в США после подписания госбюджета.