Трамп объявит режим ЧП в США после подписания госбюджета — видео

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Таким образом американский лидер надеется избежать возобновления шатдауна и при этом получить нужную сумму на строительство стены на границе с Мексикой.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп собирается утвердить подготовленный конгрессом закон о бюджете, а затем ввести в стране режим ЧП. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что режим ЧП «необходим» Трампу, чтобы у него была возможность увеличить бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. Режим чрезвычайной ситуации позволит американскому лидеру перенаправить деньги на возведение стены из других частей бюджета, поскольку Конгресс выделил на заграждение только 1,4 миллиарда долларов вместо требуемых 5,7 миллиарда. 

Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба Белого дома, также 15 февраля Дональд Трамп выступит с обращением по национальной безопасности и гуманитарному кризису на границе с Мексикой.

Ранее Пятый канал сообщал, что госдолг Америки достиг исторического максимума.

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