Президент США Дональд Трамп собирается утвердить подготовленный конгрессом закон о бюджете, а затем ввести в стране режим ЧП. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что режим ЧП «необходим» Трампу, чтобы у него была возможность увеличить бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. Режим чрезвычайной ситуации позволит американскому лидеру перенаправить деньги на возведение стены из других частей бюджета, поскольку Конгресс выделил на заграждение только 1,4 миллиарда долларов вместо требуемых 5,7 миллиарда.

Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба Белого дома, также 15 февраля Дональд Трамп выступит с обращением по национальной безопасности и гуманитарному кризису на границе с Мексикой.

Ранее Пятый канал сообщал, что госдолг Америки достиг исторического максимума.