Воду из айсберга украли у производителя водки в Канаде

Со склада компании канадской компании Iceberg Vodka на острове Ньюфаундленд исчезли около 30 тысяч литров воды из айсберга стоимостью около 12 тысяч долларов. Ее можно собрать только в мае–июне, во время прохода ледяных глыб, отколовшихся от Гренландии. Используют эту чистейшую воду для производства водки премиум-класса.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию Канады, преступление было совершено 11 или 12 февраля. Кто-то вскрыл замки на складских воротах и помещении и увез бутилированную воду, скорее всего перелив ее в цистерну.

Похищенного запаса хватило бы на 150 тысяч бутылок водки. К счастью, у производителя есть еще запас. Кроме того, ценная вода была застрахована.

В компании не исключают, что злоумышленники просто перепутали ингредиент с готовой продукцией. Но известно также, что воду из айсберга используют и местные производители пива и косметики.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента похищения самой дорогой водки в мире.