Самолет с Дженифер Энистон и Кортни Кокс экстренно приземлился в Калифорнии

Подаренный на 50-летие полет в Мексику для голливудской актрисы Дженифер Энистон, ее подруги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, а также еще десяти пассажиров частного самолета чуть не закончился трагедией.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Лос-Анджелеса в пятницу, 15 февраля, в 11 утра по местному времени и должен был приземлиться в международном аэропорту Лос-Кабос в штате Нижняя Калифорния в Мексике. Однако во время полета выяснилось, что повреждено одно из шасси, предположительно потерялось или лопнуло колесо в момент взлета.

BREAKING: Jennifer Aniston’s flight to Cabo makes an emergency landing in Ontario after her private jet lost a wheel or tire during takeoff from LAX. Friends co-star Courtney Cox was also on board. @FOXLA pic.twitter.com/Pm9FIlrDsO — Dan Cohen (@DanCohenFOX11) 16 февраля 2019 г.

Как сообщает TMZ, экипаж принял решение приземлиться в калифорнийском аэропорту Онтарио, так как по их мнению в Мексике это было бы не безопасно. Самолет несколько часов кружил, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился около двух часов дня. Звездным пассажирам еще некоторое время пришлось ожидать резервный борт, который должен в ближайшее время вылететь в пункт назначения.

The plane #JenniferAniston was on totally fucked her based on the flight pattern from the emergency landing she had to make @TMZ pic.twitter.com/PYbv3osyWw — Josh E. Oliver (@JoshEOliver) 15 февраля 2019 г.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на юбилее Дженифер Энистон был замечен ее бывший супруг голливудский актер Брэд Питт.