Самолет с Дженифер Энистон и Кортни Кокс экстренно приземлился в Калифорнии

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Во время полета обнаружилось, что частное воздушное судно с 12 пассажирами на борту потеряло одно из колес шасси.

Фото, видео: Twitter.com @aerocast

Подаренный на 50-летие полет в Мексику для голливудской актрисы Дженифер Энистон, ее подруги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, а также еще десяти пассажиров частного самолета чуть не закончился трагедией.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Лос-Анджелеса в пятницу, 15 февраля, в 11 утра по местному времени и должен был приземлиться в международном аэропорту Лос-Кабос в штате Нижняя Калифорния в Мексике. Однако во время полета выяснилось, что повреждено одно из шасси, предположительно потерялось или лопнуло колесо в момент взлета.

Как сообщает TMZ, экипаж принял решение приземлиться в калифорнийском аэропорту Онтарио, так как по их мнению в Мексике это было бы не безопасно. Самолет несколько часов кружил, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился около двух часов дня. Звездным пассажирам еще некоторое время пришлось ожидать резервный борт, который должен в ближайшее время вылететь в пункт назначения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на юбилее Дженифер Энистон был замечен ее бывший супруг голливудский актер Брэд Питт.

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