Самолет с Дженифер Энистон и Кортни Кокс экстренно приземлился в Калифорнии

Подаренный на 50-летие полет в Мексику для голливудской актрисы Дженифер Энистон, ее подруги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, а также еще десяти пассажиров частного самолета чуть не закончился трагедией.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Лос-Анджелеса в пятницу, 15 февраля, в 11 утра по местному времени и должен был приземлиться в международном аэропорту Лос-Кабос в штате Нижняя Калифорния в Мексике. Однако во время полета выяснилось, что повреждено одно из шасси, предположительно потерялось или лопнуло колесо в момент взлета.

BREAKING: Jennifer Aniston’s flight to Cabo makes an emergency landing in Ontario after her private jet lost a wheel or tire during takeoff from LAX. Friends co-star Courtney Cox was also on board. @FOXLA pic.twitter.com/Pm9FIlrDsO