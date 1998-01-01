Лавров и Столтенберг не смогли согласовать подходы по ДРСМД

Сергею Лаврову и Йенсу Столтенбергу не удалось согласовать подходы России и НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Встреча главы МИД РФ и генерального секретаря Североатлантического альянса состоялась в пятницу, 15 февраля, на полях 55 Мюнхенской конференции по безопасности.

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По ее окончании Столтенберг заявил, что переговоры не сблизили позиции сторон по Договору.

— С российской стороны не поступило новых сигналов, — цитирует генсека НАТО RT.

Столтенберг в очередной раз возложил на Россию ответственность за сохранение Договора и заявил, что у Москвы «еще есть шанс вернуться» к его соблюдению.

Как ранее сообщал Пятый канал, США объявили о выходе из ДРСМД 2 февраля, обвинив Россию в его нарушении. В ответ Владимир Путин заявил, что Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в Договоре. На этой неделе МИД России опубликовал официальный комментарий ситуации вокруг ДРСД. В нем говорится, что стараясь оправдать свое «деструктивное решение» о выходе из Договора, американцы устроили информационно-пропагандистскую кампанию с вбросами заведомо недостоверной информации.