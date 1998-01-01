Поклонники Венсана Касселя поздравляют его с рождением третьего ребенка

Поклонники знаменитого французского актера Венсана Касселя наперебой поздравляют его и его молодую жену Тину Кунаки с рождением ребенка. При этом до сих пор неизвестно, действительно ли 21-летняя модель родила. Во всем виноват загадочный пост на странице актера в Iinstagram. Пара сейчас проводит время в Бразилии и 14 февраля Кассель поздравил супругу с Днем всех влюбленных, опубликовав смайлик с беременной женщиной, держащейся за живот, с указанием времени — 13:41.

— С Днем святого Валентина, мое сердце, — написал артист.

instagram @ vincentcassel

Не дожидаясь более внятных сообщений, поклонники принялись поздравлять 52-летнего отца. И, что интересно, огромное количество комментариев оказалось на русском языке.

— Ура!

— С прибавлением!

— Так родила уже? Или нет еще?

— Кто-нибудь в курсе? Кто родился-то?

— Зашла почитать, не могла уйти, не оставив комментарий. Ну, короче, поздравления от всей России!

— Как так? В комментариях я вижу больше русских слов чем французских! Russian people’s вы молодцы!

— Лапуля, Москва с тобой! Поздравляем тебя и шоколадку.

— Мне кажется, им стоить выучить русский, — пишут русские поклонники Венсана Касселя.

Ранее Пятый канал сообщал, что Венсан Кассель был женат на актрисе Монике Беллуччи и у них есть две дочери — 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Звездная пара распалась в 2013 году. На Тине Кунаки актер женился в августе 2018 года.