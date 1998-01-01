Видео: Тело погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Сала доставили в Аргентину

Тело аргентинского футболиста Эмилиано Сала доставлено на родину в город Прогресо, где 16 февраля пройдут похороны. Прощание с нападающим, который скончался в возрасте 28 лет, состоится на базе клуба «Прогресо», в нем он начинал свою спортивную карьеру.

Жизнь аргентинца трагически оборвалась 15 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем. Новоиспеченный нападающий валлийского клуба «Кардифф» возвращался в Британию из французского Нанта, где попрощался с игроками местного клуба. Трансфер Сала стал рекордным для команды из столицы Уэльса.

Тело футболиста было обнаружено через две недели в разрушенном самолете на дне пролива.