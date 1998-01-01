Жанна Бадоева запускает новое тревел-шоу

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Проект под названием «Жизнь других» повествует о буднях жителей разных стран.

Фото: Instagram @zhanna_badoeva

Бывшая ведущая популярного шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева запускает новый проект о путешествиях под названием «Жизнь других».

Проект повествует не о типичных туристических маршрутах в разных странах, а о повседневной жизни иностранцев. Темы передачи отличаются от выпуска к выпуску. Сначала Бадоева отправляется в Сингапур и рассказывает об устройстве местных детских садов, потом в Амстердам, где изучает быт жриц любви из квартала красных фонарей. Третий выпуск нового шоу будет посвящен гондольерам из Венеции.

Жанна признается, что информации о повседневной жизни иностранцев в открытом доступе крайне мало, поэтому погружаться в жизнь в разных стран и находить героев было не просто. Премьера нового шоу Бадоевой намечена на 17 февраля.

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