Видео: Майкл Калви доставлен в суд, пятеро фигурантов дела Baring Vostok арестованы

Главный фигурант дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», Майкл Калви доставлен в суд. Ранее стало известно, что арестованы гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, партнер Калви по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филипп Дельпаль, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер фонда Baring Vostok в области медиа Ваган Абгарян и инвестиционный директор Иван Зюзин.

Следствие ходатайствовало об аресте Калви вместе с другими, задержанными ранее. По словам правоохранителей, подозреваемый в мошенничестве гражданин США обладает большими средствами и может выехать из России.

Майкла Калви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, он якобы обманом убедил одного из акционеров банка «Восточный» принять акции стоимостью 600 тысяч рублей в качестве оплаты долга в 2,5 миллиарда. Вместе с ним в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.

Ранее Пятый канал сообщал об аресте замгендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала».