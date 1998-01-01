Видео: Международная конференция по безопасности завершается в Мюнхене

15 февраля в Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности. Ежегодный слет мировых держав, который в идеале должен защитить мир на Земле. Хотя теперь этот формат сильно устарел. Вместо судьбоносных решений — маскарад западных элит.

В этот раз для большинства участников и повод удачный есть — Россия как агрессор. И плевать, что Америка выходит из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. И никому нет дела, что уже расчищают места в Восточной Европе под новые ракетные базы. Главный враг определен, роли расписаны.

Кажется, легендарную речь Владимира Путина 12 лет назад в этом самом Мюнхене об опасности однополярного мира так никто и не услышал.

Полицейские дубинки наготове, любое отклонение от маршрута — и прозвучит команда к бою. За антивоенные идеи тоже приходится сражаться.

Из года в год по центру Мюнхена идет многотысячный марш против войны, за дружбу с Россией и вообще за мир. Их главная претензия к тем, кто также ежегодно собирается на международной конференции, заключается в том, что там вовсе не решают конфликты, а наоборот — разжигают их.

Проще было бы сказать, кто отказался от поездки на конференцию в этом году — французский президент Макрон, премьер-министр Израиля. Всеми силами зазывали Путина — не поехал. Бывшему директору это немного льстит.

— Путин был именно моим гостем! — подчеркивает председатель мюнхенской конференции Хорст Тельчик.

Зато Трамп здесь, но в желтом обтягивающем платье с полукруглым воротничком. Настоящая «бомба» от американского президента — его дочь Иванка. Знает, чем поразить.

Вообще мюнхенская конференция в этот раз — воплощение американского присутствия в Европе. Самая внушительная делегация едва ли не за всю историю — какая уж тут разрядка. Вице-президент Пенс, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, экс-госсекретари Керри и Байден.

Но Европа все равно бьется в отчаянии: ежегодный доклад конференции трубит о распаде мирового порядка. «Америка при Трампе уменьшила свой щит над Европой».

Бывший посол США в России и тот не смог разобрать — что за «щит» такой.

— Что ожидаете? Говорят, США свой щит над Европой убрали.

— Shit?

— Ну, в смысле «защиту».

— Ааа!

О том, что старый миропорядок однажды даст трещину, с этой же трибуны Путин предупреждал еще в 2007 году. 12 лет спустя Россия, по свежим наблюдениям министра Лаврова, уверенно возвращается на международную арену.

— Все-таки, наверное, стали слушать больше, так что терпение и труд все перетрут, мы люди терпеливые, в том числе, в стратегическом плане, — считает он.

Знаменитую мюнхенскую речь Путина все посчитали объявлением «новой холодной войны», а в наступление по-прежнему переходят только с той стороны. США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия делает то же самое лишь в ответ. Но вот натовские ультиматумы почему-то звучат в адрес Москвы.

— Процесс выхода из договора длится шесть месяцев. Соответственно, у нас есть полгода, на то, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора. И это самый эффективный способ сохранить Договор, — говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вновь полыхающее соперничество мировых супердержав возвращает в мюнхенский строй даже ветеранов российско-американской конфронтации… А ведь именно Мадлен Олбрайт могла бы повторить в Мюнхене свои же слова: «нельзя просто противостоять друг другу, нужно найти сферы, в которых можно взаимодействовать». К чему-то подобному пыталась призвать и Ангела Меркель.

— Геостратегически Европа не может быть заинтересована в том, чтобы прекратить все отношения с Россией, — заявила она. И тут же была отчитана американцами за такие слова.

До всякого миропорядка можно было бы навести просто порядок. Для Мюнхена уже и угроза терроризма не столь важна. И это в тот самый момент, когда всего в паре километрах отсюда разворачивается полицейская спецоперация. И только в этот «баварский дворик»-отель, где традиционно проходит конференция по безопасности, — уж точно враг не проскочит.

Сам по себе отель с множеством запутанных коридоров, укромных уголков и скрытым доступом в комнаты для переговоров. Все опять решится за кулисами, а вовсе не в полупустом зале, на сцене которого фурор может произвести разве что Петр Порошенко. Он привозил в Европу обломки подорванного в Донбассе автобуса, тряс паспортами якобы российских военнослужащих, а в этот раз пришел с целым пакетом собственных мер против России.

Была надежда, что хотя бы директор конференции Вольфганг Ишингер заговорит о реальных проблемах Европы, он даже на открытие в синей толстовке пришел. Появись Ишингер здесь в каком-нибудь «желтом жилете», ставшем символом не прекращающихся в Париже и других городах протестов, стало бы понятно, что хотя бы один человек в этом «элитарном» милитаристском клубе еще не до конца оторван от тех угроз, которые действительно беспокоят граждан столь беззащитной Европы.