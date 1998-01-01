«Поставил на место»: Пушков восхитился ответом Лаврова журналисту из США

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter восхитился ответом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на вопрос журналиста американского издания The New York Times.

По словам Пушкова, глава МИД РФ буквально «поставил на место» корреспондента, отвечая на вопрос о том, какие меры готова предпринять Москва, «чтобы предотвратить новые преступления Асада против своего народа?».

— Отличный ответ дал Лавров журналисту Нью-Йорк таймс: «Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите». Это называется — поставить на место , — отметил сенатор.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее Пятый канал сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков назвал предложение немецких политиков разместить российские ракеты типа 9М729 за Уральскими горами и просьбу Польши установить на ее территории американские ядерные ракеты «неравным уравнением».