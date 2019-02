«Потрясающий лидер»: Иванка Трамп восхитилась Ангелой Меркель

Иванка Трамп побывала на Мюнхенской конференции безопасности и встретилась с Ангелой Меркель — об этом дочь президента США рассказала в Twitter. По словам Иванки, ей был очень приятно встретиться с канцлером ФРГ в очередной раз.

It was a pleasure to once again be w/ Chancellor Merkel. She is a tremendous champion of vocational ed + #WomensEconomicEmpowerment in both Germany & around the world. I have learned so much from her in our conversations & look forward to our continued work together. #MSC2019 pic.twitter.com/x6PIfvBIrH