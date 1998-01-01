«Потрясающий лидер»: Иванка Трамп восхитилась Ангелой Меркель

Иванка Трамп побывала на Мюнхенской конференции безопасности и встретилась с Ангелой Меркель — об этом дочь президента США рассказала в Twitter. По словам Иванки, ей был очень приятно встретиться с канцлером ФРГ в очередной раз.

It was a pleasure to once again be w/ Chancellor Merkel. She is a tremendous champion of vocational ed + #WomensEconomicEmpowerment in both Germany & around the world. I have learned so much from her in our conversations & look forward to our continued work together. #MSC2019 pic.twitter.com/x6PIfvBIrH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 16 февраля 2019 г.

— Было очень приятно вновь увидеться с канцлером Меркель. Она потрясающий лидер в деле профессионального обучения и расширения прав и возможностей женщин по всему миру, — значится в твите Иванки Трамп.

Кроме того, она подчеркнула, что многому научилась у Ангелы Меркель и надеется на дальнейшее сотрудничество. Иванка Трамп познакомилась с канцлером ФРГ в 2017 году — тогда Меркель приезжала с визитом в Вашингтон. Они сошлись на почве борьбы за права женщин, позже Трамп принимала участие в женском саммите W-20 в Берлине. Ранее Пятый канал сообщал, что Меркель призвала страны ЕС выступить единым фронтом в вопросе санкций против России.