Граффити с изображением Децла появилось в Сочи — фото

, 23:26 Фото 69

Уличные художники посвятили рисунок скончавшемуся в возрасте 35 лет музыканту.

Фото: ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 33

Граффити с изображением рэпера Децла появилось 4 февраля на одной из улиц в Сочи. Фотографии рисунка жители города разместили в соцсетях.

На кадрах видно, что, кроме самого портрета умершего музыканта, художники сделали надпись «Кто ты?». Именно так назывался дебютный альбом Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла — прим. ред.), который он выпустил в 2000 году. В него вошли композиции «Пятница», «Вечеринка» и «Кровь, моя кровь», принесшие рэперу известность.

ВКонтакте @rostov_typical

Ранее Пятый канал сообщал, что родственники Децла уже начали обдумывать, как разделить наследство, оставшееся от Толмацкого. Его похороны пройдут на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля.

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