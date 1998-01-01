Граффити с изображением рэпера Децла появилось 4 февраля на одной из улиц в Сочи. Фотографии рисунка жители города разместили в соцсетях.

На кадрах видно, что, кроме самого портрета умершего музыканта, художники сделали надпись «Кто ты?». Именно так назывался дебютный альбом Кирилла Толмацкого (настоящее имя Децла — прим. ред.), который он выпустил в 2000 году. В него вошли композиции «Пятница», «Вечеринка» и «Кровь, моя кровь», принесшие рэперу известность.

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Ранее Пятый канал сообщал, что родственники Децла уже начали обдумывать, как разделить наследство, оставшееся от Толмацкого. Его похороны пройдут на Пятницком кладбище в Москве 6 февраля.