Молилась о его смерти: Маша Распутина призналась, что жалеет о первом браке

Российская певица Маша Распутина призналась, что до сих пор с неприязнью вспоминает свой первый брак — с Владимиром Ермаковым. Артистка разоткровенничалась во время съемок программы «Звезды сошлись».

Женщина рассказала, что с сыном ныне покойного экс-супруга отношения до сих пор остаются натянутыми. Масло в огонь подливает и жилищный вопрос — после себя Ермаков оставил четырехкомнатную квартиру. Распутина полагает, что на часть недвижимости может претендовать ее дочь Лида, однако сын покойного не намерен делиться имуществом.

Кроме того, первый муж Распутиной постоянно настраивал Лиду против матери. Подытоживая свои воспоминания о первом замужестве, певица признает, что в отношениях с Ермаковым пережила немало неприятных и крайне болезненных событий. Роман был настолько тяжелым для женщины, что она даже желала смерти своему избраннику.

— Я молилась однажды, чтоб бог забрал его душу, хотя я добрая, — цитирует певицу издание Teleprogramma.pro.

Распутина также призналась, что с дочерью смогла наладить отношения только после смерти Ермакова.

Ранее Пятый канал рассказывал, что полуобнаженное фото Маши Распутиной вызвало недоумение у поклонников.