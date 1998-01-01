Линейку гаджетов с гибким экраном выпустит TCL

Линейку гаджетов с гибким экраном планирует создать компания TCL, которая выпускает устройства брендов BlackBerry и Alcatel, сообщает ФАН. По предварительным данным, гибких устройств будет пять.

Специалисты предполагают, что два устройства из пяти будут сгибаться вдоль, еще два — поперек, а пятое сможет оборачиваться вокруг руки на манер умных часов. Тип устройств, их бренд и название на данный момент неизвестны, в качестве вероятного срока выпуска называют 2020 год.

Ранее Пятый канал сообщал, что Motorola планирует выпустить телефон-раскладушку с гибким экраном.