Актера из «Интернов» Дмитрия Митюрича ранили во время съемок

Актер популярного сериала «Интерны» Дмитрий Митюрич получил термические ожоги во время съемок клипа в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации телеканала, пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья, в результате чего Митюрич был ранен. Отмечается, что он самостоятельно обратился к медикам с жалобами на ожоги правого плеча и туловища вечером, 17 февраля.

Кроме того, как стало известно Пятому каналу, данным инцидентом заинтересовалась полиция. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщал об избиении актера театра Романа Виктюка — Александра Дзюбы.