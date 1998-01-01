Актера из «Интернов» Дмитрия Митюрича ранили во время съемок

, 11:14 94

Артист получил термические ожоги на съемках клипа.

Фото: instagram @dmitrymityurich

Актер популярного сериала «Интерны» Дмитрий Митюрич получил термические ожоги во время съемок клипа в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации телеканала, пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья, в результате чего Митюрич был ранен. Отмечается, что он самостоятельно обратился к медикам с жалобами на ожоги правого плеча и туловища вечером, 17 февраля.

Кроме того, как стало известно Пятому каналу, данным инцидентом заинтересовалась полиция. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Пятый канал сообщал об избиении актера театра Романа Виктюка — Александра Дзюбы.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:31
Видео: Экстренные службы работают на месте двух взрывов в Донецке
11:20
Видео: Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье
11:14
Актера из «Интернов» Дмитрия Митюрича ранили во время съемок
11:12
«Массандра» снова бьет рекорды: Крымское предприятие завоевало 10 наград конкурсов «Продэкспо»
11:02
18 февраля — День транспортной полиции
11:00
Что сейчас происходит в ИТМО, где ранее обрушилась кровля здания
10:29
Очевидцы сообщают о двух взрывах в Донецке
10:20
«Гадость!» Поклонников шокировал «страстный» поцелуй Кудрявцевой и Успенской
10:06
Кадры с места аварии, где участница шоу «Голос» сбила насмерть таксиста
9:55
Видео: назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке
9:37
«Я верю Путину»: Трамп усомнился в результатах доклада собственной разведки
9:25
Линейку гаджетов с гибким экраном выпустит TCL
9:15
В России стали чаще умирать от болезней органов пищеварения
8:58
Глава ОБСЕ обеспокоен украинским национализмом и героизацией Бандеры
8:48
Авиакомпания «Победа» ограничила размер ручной клади
8:26
Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России
8:07
Анастасия Волочкова показала свадебное платье, но скрывает жениха
7:58
Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе
7:49
Машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка
7:41
В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама