«Северный поток — 2» может остаться полупустым из-за из-за новых норм ЕС

, 12:20 52

Поправки в документ могут быть окончательно приняты уже в мае 2019 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Тема:
Северный поток — 2 108

Поправки, которые в ближайшее время собирается внести ЕС в газовую директиву, могут оставить «Северный поток — 2» недозагруженным после ввода в эксплуатацию.

Как пишет «КоммерсантЪ», новые нормы могут быть окончательно приняты Советом ЕС уже в мае. Они подразумевают, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Первое условие теоретически выполнить можно, а второе оказывается невыполнимым, поскольку подавать газ в российскую трубу может только «Газпром» — ведь право на экспорт голубого топлива имеет только он.

В этом случае Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток — 2» больше чем наполовину, чтобы вторая половина оставалась свободной для потенциальных «третьих лиц», однако таковые вряд ли появятся. Исключения из правил возможны, соглашения об особых условиях Россия теоретически может заключить с Германией, куда ведет «Северный поток — 2», однако в соответствии с теми же поправками для принятия такого решения Германии нужно будет заручиться поддержкой европейских стран, что делает такой сценарий на практике трудновыполнимым.

Как отмечает издание, в этой ситуации «Газпром» якобы уже готовится к худшему сценарию, обсуждая возможность строительства «Турецкого потока — 2».

Ранее Пятый канал сообщал, что 13 февраля постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено независимо от поправок к газовой директиве ЕС.

Тема:
Северный поток — 2 108
14 февр
«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»
13 февр
Как поправки к Газовой директиве Евросоюза отразятся на «Северном потоке — 2»
8 февр
Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2»
8 февр
Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России
7 февр
Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»
7 февр
Макрон прогнулся: Франция выступит против «Северного потока—2»
29 янв
В Госдуме ответили на заявление депутата Рады о «Северном потоке — 2»
28 янв
Варшава будет вынуждена согласовывать маршрут своего газопровода с Москвой
27 янв
Упорные: США снова стараются помешать строительству «Северного потока — 2»
27 янв
Польша признала бессмысленность попыток помешать «Северному потоку—2»

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

12:58
Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах
12:52
Видео: Ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный остров», забрала скорая
12:47
Что известно о взрывах в Донецке на данный момент
12:42
Александр Беглов назначил глав трех районов Петербурга
12:39
«Сфотографировались на память»: Преподаватель ИТМО рассказала, как вывела учеников из здания
12:34
Фото: Крыша рухнула в детском саду в Саратовской области
12:20
«Северный поток — 2» может остаться полупустым из-за из-за новых норм ЕС
12:07
Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за разбушевавшегося урагана — фото
12:01
Как начать худеть? Советы фитнес-тренера и диетолога
11:53
Производитель SSJ-100 опроверг информацию об отказе Европы от российских самолетов
11:42
Видео: Российские гимнастки триумфально выступили на этапе Гран-при в Москве
11:31
Видео: Экстренные службы работают на месте взрывов в Донецке
11:20
Видео: Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье
11:14
Актера из «Интернов» Дмитрия Митюрича ранили во время съемок
11:12
«Массандра» снова бьет рекорды: Крымское предприятие завоевало 10 наград конкурсов «Продэкспо»
11:02
18 февраля — День транспортной полиции
11:00
Что сейчас происходит в ИТМО, где ранее обрушилась кровля здания
10:29
Очевидцы сообщают о двух взрывах в Донецке
10:20
«Гадость!» Поклонников шокировал «страстный» поцелуй Кудрявцевой и Успенской
10:06
Кадры с места аварии, где участница шоу «Голос» сбила насмерть таксиста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама