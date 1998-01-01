Поправки, которые в ближайшее время собирается внести ЕС в газовую директиву, могут оставить «Северный поток — 2» недозагруженным после ввода в эксплуатацию.

Как пишет «КоммерсантЪ», новые нормы могут быть окончательно приняты Советом ЕС уже в мае. Они подразумевают, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Первое условие теоретически выполнить можно, а второе оказывается невыполнимым, поскольку подавать газ в российскую трубу может только «Газпром» — ведь право на экспорт голубого топлива имеет только он.

В этом случае Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток — 2» больше чем наполовину, чтобы вторая половина оставалась свободной для потенциальных «третьих лиц», однако таковые вряд ли появятся. Исключения из правил возможны, соглашения об особых условиях Россия теоретически может заключить с Германией, куда ведет «Северный поток — 2», однако в соответствии с теми же поправками для принятия такого решения Германии нужно будет заручиться поддержкой европейских стран, что делает такой сценарий на практике трудновыполнимым.

Как отмечает издание, в этой ситуации «Газпром» якобы уже готовится к худшему сценарию, обсуждая возможность строительства «Турецкого потока — 2».

Ранее Пятый канал сообщал, что 13 февраля постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено независимо от поправок к газовой директиве ЕС.