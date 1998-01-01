Александр Беглов назначил глав трех районов Петербурга

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Прежние руководители отправлены в отставку.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 февраля назначил трех новых глав районов города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, главой Центрального района стал бывший руководитель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, Василеостровского — Эдуард Ильин, который раньше занимал должность замглавы Фрунзенского района. Красносельский район отдан под управление бывшего первого заместителя главы Фрунзенского района Олега Фадеенко.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшие руководители районов были отправлены Бегловым в отставку. Остальных подчиненных он лишил премий.

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