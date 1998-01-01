Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви

, 15:51 Интервью 43

Американский предприниматель арестован в Москве и обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный».

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин неоднократно лично встречался с арестованным в Москве американским предпринимателем Майклом Калви. Однако вопрос о том, чтобы поручиться за него или каким-либо иным образом повлиять на ход расследования, «не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства».

— Да, президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, активно участвовал в экономических форумах, фактически каждый раз участвовал во встречах Путина с инвесторами, с портфельными инвесторами. Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. И по крайней мере то, что он рассказывал на различных форумах, в том числе международных, он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка, — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле в курсе ареста предпринимателя и следят за развитием ситуации и напомнил, что пока не было суда, его нельзя считать виновным ни по какому обвинению. Песков также выразил надежду, что происходящее с Калви никак не скажется на инвестиционном климате.

— Мы надеемся, что это ни коем образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате. Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность, такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Пятый канал сообщал, основатель Baring Vostok и совладелец банка «Восточный» Майкл Калви проходит обвиняемым в деле о хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». По версии следствия, вместе с Калви в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:57
В сирийском Идлибе прогремели два взрыва — есть жертвы
15:51
Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви
15:42
Услуги Росреестра в Москве в честь 23 февраля и 8 марта предоставят быстрее
15:30
«Управляемая утечка» — Захарова прокомментировала «ухудшение» здоровья Скрипалей
15:16
«Когда выпадет грудь?» Фанаты Ким Кардашьян гадают, как платья держат ее формы
15:06
Приложение для жалоб на плохую уборку снега и наледи появится в Петербурге
14:52
Петербург стал самым желанным местом для празднования Дня защитника Отечества
14:33
Задержан блогер, снявший скандальную охоту иркутского губернатора
14:24
Стали известны новые детали драмы в семье малыша, который провел ночь в парке Москвы
14:18
Только вперед! Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA
14:05
Народная милиция ДНР назвала причину взрывов в Донецке — видео
13:48
«Геополитическое противостояние» — Симоньян о блокировке проекта RT на Facebook
13:43
Автомобиль из сериала «Мажор» продают в Петербурге за четыре миллиона рублей
13:29
Уникальные кадры последствий обрушения кровли в петербургском ИТМО
13:25
Женщину ранили из травматического пистолета на остановке в центре Москвы
12:58
Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах
12:52
Видео: Ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный остров», забрала скорая
12:47
Что известно о взрывах в Донецке на данный момент
12:42
Александр Беглов назначил глав трех районов Петербурга
12:39
«Сфотографировались на память»: Преподаватель ИТМО рассказала, как вывела учеников из здания

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Ад для Шуры: кумир 90-х расскажет о своей жизни в передаче «Моя правда»

В программе «Моя правда» кумир 90-х расскажет, почему его жизнь сложилась не так, как он хотел.

5-tv.ru

Реклама