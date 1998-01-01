Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин неоднократно лично встречался с арестованным в Москве американским предпринимателем Майклом Калви. Однако вопрос о том, чтобы поручиться за него или каким-либо иным образом повлиять на ход расследования, «не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства».

— Да, президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, активно участвовал в экономических форумах, фактически каждый раз участвовал во встречах Путина с инвесторами, с портфельными инвесторами. Мы знаем его как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику. И по крайней мере то, что он рассказывал на различных форумах, в том числе международных, он всегда отстаивал тезис об инвестиционной привлекательности российского рынка, — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле в курсе ареста предпринимателя и следят за развитием ситуации и напомнил, что пока не было суда, его нельзя считать виновным ни по какому обвинению. Песков также выразил надежду, что происходящее с Калви никак не скажется на инвестиционном климате.

— Мы надеемся, что это ни коем образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате. Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность, такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Пятый канал сообщал, основатель Baring Vostok и совладелец банка «Восточный» Майкл Калви проходит обвиняемым в деле о хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». По версии следствия, вместе с Калви в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.