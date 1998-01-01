Елена Беркова опубликовала фото с потенциальным избранником

Елена Беркова, известная по исполнению ролей в фильмах для взрослых и участию в целом ряде телевизионных проектов опубликовала в Instagram снимки своего отдыха в Таиланде. На фото она запечатлена с молодым человеком, а сам пост снабжен комментарием, не двусмысленно намекающим на романтическую подоплеку отдыха:

— Было весело, забавно, и местами… романтично. Вот такой он… Таиланд. Люблю классику: пальмы, море, песок. Отдохнула в приятной компании и привела чувства в порядок. Надо будет как-нибудь повторить!

На кадрах видно, как пара гуляет по окрестностям курорта и нежится на пляже. Молодой человек на фото отмечен в комментарии как Максимилиан Лапин — петербургский бизнесмен, владелец сети магазинов укрепления семьи. Поклонники актрисы были крайне удивлены, ведь Елена Беркова в течение долгого времени переживала разрыв с воих отношений с актером Андреем Стояновым, известным по сериалам «Курортная полиция», «Пыльная работа», «Луна», «Глухарь. Продолжение», «ОСА» и другим. Предполагаемый курортный роман с Максимилианом Лапиным стал первым публичным проявлением личной жизни актрисы после развода. К слову, не всем подписчикам соцсети потенциальный избранник пришелся по вкусу:

— Удивительно, как жизнь непредсказуема. Максим, казалось бы, полная противоположность Стоянову внешне и не в пользу Макса. А чувства к нему. какое главное качество Вас привлекло? — задаются вопросом одни.

— Жаль, что перед тобой не я, — сокрушаются другие.

— Так этот кролик женат же, — негодуют третьи.

А часть аудитории не смогла отказать себе в удовольствии отшутиться на тему удачного совпадения интересов порно-звезды и владельца сети магазинов товаров для взрослых. Сама Елена Беркова однако предпочла не отвечать на вопросы и комментарии подписчиков о своей личной жизни.

Как стало известно Пятому каналу, Елена Беркова уже вернулась с отдыха в Таиланде обратно в Москву для участия в очередных съемках, а вот Максимилиан Лапин якобы остался на побережье. В браке с Андреем Стояновым актриса прожила около года.

Ранее Пятый канал сообщал, как Стоянов зубами стянул трусы с Елены Берковой на глазах у миллионной аудитории. Однако веселая и озорная идиллия длилась недолго — развод очень больно ударил по обоим уже бывшим супругам — оба переживали расставание долго и эмоционально.