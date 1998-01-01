Елена Беркова опубликовала фото с потенциальным избранником

, 16:59 Фото 116

Пост Елены Берковой в Instagram заставил поклонников заподозрить ее в романе с бизнесменом из Петербурга. Подписчики уверены, что Беркова наконец отошла от развода с актером Андреем Стояновым.

Фото, видео: instagram @berkova

Елена Беркова, известная по исполнению ролей в фильмах для взрослых и участию в целом ряде телевизионных проектов опубликовала в Instagram снимки своего отдыха в Таиланде. На фото она запечатлена с молодым человеком, а сам пост снабжен комментарием, не двусмысленно намекающим на романтическую подоплеку отдыха:

— Было весело, забавно, и местами… романтично. Вот такой он… Таиланд. Люблю классику: пальмы, море, песок. Отдохнула в приятной компании и привела чувства в порядок. Надо будет как-нибудь повторить!

На кадрах видно, как пара гуляет по окрестностям курорта и нежится на пляже. Молодой человек на фото отмечен в комментарии как Максимилиан Лапин — петербургский бизнесмен, владелец сети магазинов укрепления семьи. Поклонники актрисы были крайне удивлены, ведь Елена Беркова в течение долгого времени переживала разрыв с воих отношений с актером Андреем Стояновым, известным по сериалам «Курортная полиция», «Пыльная работа», «Луна», «Глухарь. Продолжение», «ОСА» и другим. Предполагаемый курортный роман с Максимилианом Лапиным стал первым публичным проявлением личной жизни актрисы после развода. К слову, не всем подписчикам соцсети потенциальный избранник пришелся по вкусу:

— Удивительно, как жизнь непредсказуема. Максим, казалось бы, полная противоположность Стоянову внешне и не в пользу Макса. А чувства к нему. какое главное качество Вас привлекло? — задаются вопросом одни.

— Жаль, что перед тобой не я, — сокрушаются другие.

— Так этот кролик женат же, — негодуют третьи.

А часть аудитории не смогла отказать себе в удовольствии отшутиться на тему удачного совпадения интересов порно-звезды и владельца сети магазинов товаров для взрослых. Сама Елена Беркова однако предпочла не отвечать на вопросы и комментарии подписчиков о своей личной жизни.

Как стало известно Пятому каналу, Елена Беркова уже вернулась с отдыха в Таиланде обратно в Москву для участия в очередных съемках, а вот Максимилиан Лапин якобы остался на побережье. В браке с Андреем Стояновым актриса прожила около года.

Ранее Пятый канал сообщал, как Стоянов зубами стянул трусы с Елены Берковой на глазах у миллионной аудитории. Однако веселая и озорная идиллия длилась недолго — развод очень больно ударил по обоим уже бывшим супругам — оба переживали расставание долго и эмоционально.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:38
Репортаж: Авторский способ очистки инсулина придумали петербургские ученые
17:30
Видео: Российский лимузин Aurus представили на выставке в ОАЭ
17:27
Видео: Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
17:14
В сети сообщили о смерти звезды Versus Саши Скула
16:59
Елена Беркова опубликовала фото с потенциальным избранником
16:56
«Памятуя былые времена»: зачем Великобритания «кричит» о российской угрозе
16:40
Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций США
16:34
Россияне смогут увидеть суперлуние в ночь на 19 февраля
16:25
Жилой комплекс на западе Москвы затопило кипятком
16:15
«Дети проснулись и плакали» — как Аршавин забрал внедорожник у жены
15:57
В сирийском Идлибе прогремели два взрыва — есть жертвы
15:51
Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви
15:42
Услуги Росреестра в Москве в честь 23 февраля и 8 марта предоставят быстрее
15:30
«Управляемая утечка» — Захарова прокомментировала «ухудшение» здоровья Скрипалей
15:16
«Когда выпадет грудь?» Фанаты Ким Кардашьян гадают, как платья держат ее формы
15:06
Приложение для жалоб на плохую уборку снега и наледи появится в Петербурге
14:52
Петербург стал самым желанным местом для празднования Дня защитника Отечества
14:33
Задержан блогер, снявший скандальную охоту иркутского губернатора
14:24
Стали известны новые детали драмы в семье малыша, который провел ночь в парке Москвы
14:18
Только вперед! Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама