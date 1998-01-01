Мать Алисы Аршавиной рассказала об угрозах со стороны футболиста

Мать супруги Андрея Аршавина Наталья Сарычева в интервью подтвердила информацию о том, что спортсмен угрожал ее дочери Алисе и забрал автомобиль посреди ночи в сопровождении «крепких мужчин», сообщает телеканал «78». Теща футболиста также добавила, что зять не выходит на связь.

— Андрей вообще на связь не выходит. Он заблокировался, — сообщила Наталья Сарычева.

Ранее Пятый канал сообщал, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Аршавиной в бракоразводном процессе со звездой российского футбола Андреем Аршавиным, поделился подробностями, как футболист забирал автомобиль Mercedes у супруги, который использовался в том числе для перевозки детей.