«До суда гуляю»: подозреваемый в нападении на Птаху Obe1 Kanobe вышел из СИЗО

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Рэпер Птаха обещает вскоре опубликовать протокол допроса участников нападения.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Избиение Птахи 11

Подозреваемый в нападении на рэпера Птаху (Давида Нуриева) его же коллега по творческому цеху Obe1 Kanobe (Никита Канобович) отпущен из СИЗО до суда, о чем он сообщил в ВКонтакте. Музыкант тут же разразился обвинениями в адрес своих знакомых, обвинив их в предательстве. В частности, в его посте фигурирует человек по прозвищу Тигр.

— До суда гуляю, все очень серьезно, но самое обидное, как ты поддерживаешь людей, называешь их братьями, помогаешь, подтягиваешь, а они тебя потом сдают, спасибо Тигр, не ждал от тебя такого, — написал рэпер.

При этом Obe1 Kanobe не стал излагать свою версию произошедшего, так как находится в статусе подозреваемого.

— Не могу говорить ничего точного, кроме того, что Птаха — потерпевший, а я подозреваемый, вот и думайте, кто из нас снитч (от англ. Snitch — доносчик, ябеда — прим.ред.), — загадочно отметил музыкант.

Не заставил себя ждать и Птаха, который, по традиции, перемежая свою речь нецензурными словами, обвинил во всем Obe1 Kanobe.

— Обиван всех сдал. Просто всех и тех, с кем был, и меня, и себя. Пытается выгородить себя и продолжает лить ***** в уши людям в Twitter. Обиван мусорнулся, как говорится, протокол допроса у меня есть, и все это вы увидите после нового года в праздники, — разместил в Instagram видеообращение Птаха.

Ранее Пятый канал сообщал, что другой напавший на рэпера Птаху, предположительно Н. Вертиков, был отпущен под подписку о невыезде.

28 декабря трое человек с битами (в том числе Obe 1 Kanobe) напали на рэпера Птаху, когда он гулял с собакой в Басманном переулке. В попытке скрыться музыкант забежал на территорию ближайшего здания, где ему на помощь пришел сотрудник вневедомственной охраны. Сам рэпер не пострадал, а росгвардейцу сломали руку.

Пятый канал публиковал полное видео нападения на Птаху.

Тема:
Избиение Птахи 11
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Один из напавших на рэпера Птаху отпущен под подписку о невыезде
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Рэпера Птаху избили в центре Москвы

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