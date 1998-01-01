Россия доставит 300 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу. Как сообщает РИА Новости, президент южноамериканской республики Николас Мадуро написал об этом в своем Twitter в понедельник, 18 февраля.

— В среду законно прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России, — подчеркнул глава Венесуэлы.

По словам Мадуро, РФ направит в страну лекарственные препараты на абсолютно законных основаниях, так как Каракас заплатил за них.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ходе своего визита во Флориду президент США Дональд Трамп предложил венесуэльским военным сдаться «по-хорошему», так как в случае отказа они потеряют все.