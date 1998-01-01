Щедрое предложение: Трамп продолжает упрашивать военных Венесуэлы предать Мадуро

С новыми угрозами в адрес Венесуэлы выступил президент США. Дональд Трамп обратился к военным республики — немедленно перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо. При этом Трамп прямо заявил, что в случае неповиновения преданные президенту Мадуро венные могут потерять все.

— Вы можете принять щедрое предложение президента Гуайдо об амнистии, чтобы прожить свою жизнь в мире с вашими семьями и вашими соотечественниками. Вас никто не будет преследовать — ни новое правительство страны, ни мы. Но вы не должны следовать приказам Мадуро, — увещевал сторонников легитимного президента Венесуэлы глава США.

Не обошлось и без прямых угроз. Трамп заявил, что США хотят мирного перехода власти в Венесуэле, но при этом не исключают и другие варианты воздействия.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мадуро ожидает гуманитарную помощь из России.