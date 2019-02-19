Губернатор Иркутской области, убивший спящего медведя, не задекларировал особняк

Губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко является владельцем элитной загородной недвижимости, которую он не задекларировал. Такую информацию во вторник, 19 февраля, опубликовало издание «Восточно-Сибирская правда».

По данным журналистов, Левченко владеет участком площадью 25 соток по Байкальскому тракту в поселке Ново-Разводная, который местные жители называют «иркутской Рублевкой». На территории якобы расположены трехэтажный особняк, гостевой дом, строения для персонала и отдельно для охраны.

«Восточно-Сибирская правда» напоминает, что несмотря на то, что Левченко сам нарушает антикоррупционное законодательство, в конце января 2019 года он предложил отправить в отставку нескольких депутатов муниципальных дум и двух глав муниципальных образований региона за то, что те утаили имеющиеся у них участки и дома.

В конце прошлого года видеокадры охоты Левченко, убивающего спящего в берлоге медведя, стали достоянием общественности. Речь идет событиях ноября 2016 года, когда чиновник отмечал свой день рождения.

Как сообщал Пятый канал, МВД по факту охоты губернатора Иркутской области начало расследование. Кроме того, защитники животных обратили внимание главы КПРФ Геннадия Зюганова на произошедшее.

Кроме того, персоной Левченко заинтересовалась и Счетная палата, у которой вызвали вопросы траты на его поездки, в частности, в Австрию, из регионального бюджета.