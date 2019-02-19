Губернатор Иркутской области, убивший спящего медведя, не задекларировал особняк

, 15:07 94

Ранее МВД начало расследование по факту незаконной охоты Сергея Левченко.

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко является владельцем элитной загородной недвижимости, которую он не задекларировал. Такую информацию во вторник, 19 февраля, опубликовало издание «Восточно-Сибирская правда».

По данным журналистов, Левченко владеет участком площадью 25 соток по Байкальскому тракту в поселке Ново-Разводная, который местные жители называют «иркутской Рублевкой». На территории якобы расположены трехэтажный особняк, гостевой дом, строения для персонала и отдельно для охраны.

«Восточно-Сибирская правда» напоминает, что несмотря на то, что Левченко сам нарушает антикоррупционное законодательство, в конце января 2019 года он предложил отправить в отставку нескольких депутатов муниципальных дум и двух глав муниципальных образований региона за то, что те утаили имеющиеся у них участки и дома.

В конце прошлого года видеокадры охоты Левченко, убивающего спящего в берлоге медведя, стали достоянием общественности. Речь идет событиях ноября 2016 года, когда чиновник отмечал свой день рождения.

Как сообщал Пятый канал, МВД по факту охоты губернатора Иркутской области начало расследование. Кроме того, защитники животных обратили внимание главы КПРФ Геннадия Зюганова на произошедшее.

Кроме того, персоной Левченко заинтересовалась и Счетная палата, у которой вызвали вопросы траты на его поездки, в частности, в Австрию, из регионального бюджета.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:40
Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили возможность вернуться домой
16:33
Видео: Мадуро осудил Трампа за заявления в «нацистском стиле»
16:26
Видео: Шойгу проверил учебные заведения Минобороны в Петербурге
16:24
«Мужчина должен бояться потерять» — Беркова запускает тренинги личных отношений
16:20
Познер извинился за неудачную шутку про китайцев
16:17
Видео: Убитый ножницами мужчина попал в объектив камеры наблюдения в Москве
16:06
Разгуливающая по «Пулково-2» одинокая коза рассмешила петербуржцев — фото
15:50
«Все средства хороши!»: Лоза не поддержал критику «курсов жен» от Милонова
15:32
Видео: В доме боевика в Дагестане обнаружена лаборатория для изготовления СВУ
15:18
Кандидатов в депутаты подозревают в поджоге администрации в Амурской области
15:07
Губернатор Иркутской области, убивший спящего медведя, не задекларировал особняк
15:05
Увеличилось число жертв аварии с автобусом под Ростовом
14:59
Нож и скотч изъяли у матери ребенка, найденного в московском парке
14:45
«Канье убьет тебя!» — Ким Кардашьян опубликовала вызывающее утреннее селфи
14:41
В Австрии заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа
14:29
Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд
14:20
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
14:10
Видео: Российские военные помогают сирийцам узнать судьбу их близких
13:55
Видео: В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам
13:44
Силовики ликвидировали боевика в Дагестане

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама