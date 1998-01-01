Минобороны РФ про «подмену» 9М729: осталось докопаться до телеграфного столба

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В российском ведомстве уверены, что США пытаются найти новый повод «перевести стрелки на Россию», чтобы обвинить в нарушении ДРСМД.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что якобы в ходе брифинга для иностранных военных атташе в январе была продемонстрирована «другая ракета, а не «9М729».

Представитель российского военного ведомства обратил внимание, что такая «утечка» в прессу, которая произошла спустя почти месяц после брифинга, как раз показывает, на ком «шапка горит».

Конашенков напомнил, что в первую очередь на это мероприятие не явился представитель США, и, «по странному совпадению», все военные атташе стран НАТО, хотя Москва пошла на такой шаг, чтобы наглядно опровергнуть приписываемую ракете 9М729 сверхъестественную дальность, якобы нарушающую Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представитель Минобороны РФ отметил, что перед брифингом американской стороне предлагалось получить подробную информацию об этой ракете, но предложение осталось без ответа.

— Все, что им теперь остается, — пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба, — сказал он. — Стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты «9М729», якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных «разведданных» ЦРУ и агентствах геопространственной разведки США.

Конашенков добавил, что якобы просочившиеся в американские СМИ сообщения о некоей «другой» российской ракете являются ничем иным, как «попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь».

Ранее Пятый канал сообщал, что в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД.

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