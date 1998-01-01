В Екатеринбурге предложили строить школы и детсады за счет покупателей квартир

, 22:24 Эфирная новость 13

Жителей города такая идея не обрадовала — стандартная однушка в новостройках может подорожать на 300 тысяч. А если домов немного — то и вдвое.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

В Екатеринбурге сегодня бурно обсуждают спорную инициативу — там предложили строить школы и детские сады за счет покупателей квартир в новостройках. Причем не важно, есть в семье дети, или человек вообще живет один, или он давно на пенсии. Будь добр — заплати за возведение учебного заведения в своем микрорайоне. Автор предложения — депутат городской думы Михаил Матвеев.

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— Вопрос напряженный для города Екатеринбурга. 23 первых класса, например, в 23-й школе — что это? Можно сказать, что это «ух, как здорово», а с другой стороны, язык не поворачивается так сказать — это ненормально. Если ты строишь определенное количество жилья, застраиваешь какой-то район, ты обязан построить школу, ты обязан построить два-три детских садика. Потом эти школы и детские сады передаются муниципалитету, — аргументирует свою идею депутат Матвеев.

Самих жителей Екатеринбурга такое предложение совсем не обрадовало.

— Я думаю, что это нецелесообразно. У кого-то есть дети, у кого-то нет…

— Это же муниципальное считается, зачем нам свои средства тратить? Садики, школы — это же муниципальное все. Так что — нет. Зачем? — говорят они.

Депутат Матвеев подсчитал: цена квадратного метра в новостройках поднимется на пять-семь тысяч рублей. То есть небольшая однушка подорожает на 300 тысяч. Но это если возводится сразу комплекс зданий. А вот если нагрузка ляжет на два-три дома, то надбавка составит 60 тысяч рублей. То есть цена за квадратный метр вырастет вдвое. А потом какой-нибудь другой депутат потребует еще больницу построить или новую дорогу проложить тоже за счет жителей. Почему нет?

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе екатеринбургского депутата кормить бесплатными завтраками в школах только детей из семей с определенным достатком.

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