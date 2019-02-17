Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Экс-офицера ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, отравленного весной 2018 года вместе с дочерью Юлией в английском Солсбери просят признать пропавшими без вести. С таким заявлением в полицию обратилась Елена Скрипаль, мать и бабушка фигурантов нашумевшей истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу бывшего разведчика Викторию Скрипаль.
По российскому законодательству, суд может признать умершим гражданина, пропавшего без вести более шести месяцев назад при обстоятельствах, угрожавших смертью. В этом случае родственники получат право на наследование его собственности.
О том, что Сергея Скрипаля уже нет в живых Виктория заявила в начале года в интервью RT. Свое умозаключение женщина пояснила тем, что ее дядя
17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на собственный источник в органах госбезопасности написала, что состояние отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля ухудшилось.
Ранее Пятый канал сообщал, что посольство РФ считает вбросом новые сообщения в британских СМИ по делу Скрипалей.