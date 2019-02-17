Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Экс-офицера ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля, отравленного весной 2018 года вместе с дочерью Юлией в английском Солсбери просят признать пропавшими без вести. С таким заявлением в полицию обратилась Елена Скрипаль, мать и бабушка фигурантов нашумевшей истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу бывшего разведчика Викторию Скрипаль.

— По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (в Москве — прим.ред.), — рассказала Виктория агентству.

По российскому законодательству, суд может признать умершим гражданина, пропавшего без вести более шести месяцев назад при обстоятельствах, угрожавших смертью. В этом случае родственники получат право на наследование его собственности.

О том, что Сергея Скрипаля уже нет в живых Виктория заявила в начале года в интервью RT. Свое умозаключение женщина пояснила тем, что ее дядя всегда был очень ответственным за свою семью и привязан к близким родственникам. Раньше он звонил своей 90-летней маме каждую неделю, но в марте звонки прекратились.

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на собственный источник в органах госбезопасности написала, что состояние отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля ухудшилось.

Ранее Пятый канал сообщал, что посольство РФ считает вбросом новые сообщения в британских СМИ по делу Скрипалей.