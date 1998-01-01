Sunday Times: состояние Скрипаля ухудшается

, 21:37 Фото 33

Британские медики опасаются, что от последствий контакта с отравляющим веществом Сергей Скрипаль никогда не оправится до конца.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Скрипаля 568

Состояние отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля ухудшилось. Об этом от инсайдера в органах госбезопасности узнало издание Sunday Times. Как сообщил СМИ источник в британской разведке, врачи опасаются за здоровье экс-майора ГРУ.

— По сравнению с Юлией, которая была молода и здорова, когда ее отравили, Сергей был не в лучшей форме, — отметил он.

Медики предполагают, что 67-летний мужчина может так и не оправиться от последствий отравления окончательно. Так, научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер предполагает, что токсичное вещество после распада выйдет из организма полностью, однако оказанный им эффект может оказаться долгосрочным.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в произошедшем Москву, однако никаких доказательств своих слов не предоставил, ограничившись публичным заявлением об их наличии. Российская Федерация в свою очередь отправила более 60 дипломатических нот. В каждом документе РФ требовала предоставить российским специалистам доступ к своим гражданам и ходу следствия, предлагала помощь в проведении экспертиз. Британская сторона оставила все направленные в свой адрес послания без ответа.

Тема:
Отравление Скрипаля 568
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